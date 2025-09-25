Fiscalía reconoce traslado inadecuado de cadáver en batea de camioneta

La Fiscalía General del Estado de Puebla emitió un comunicado en el que reconoció que el traslado de un cuerpo humano en la batea de una camioneta particular en el municipio de Huauchinango fue “inadecuado” y carente de sensibilidad. La respuesta de la institución surge luego de que imágenes del hecho circularan en redes sociales, generando indignación ciudadana.

A través de un mensaje, la dependencia que procura justicia expresó: “La Fiscalía General del Estado de Puebla lamenta los hechos ocurridos en el municipio de Huauchinango, donde el traslado de un cuerpo se hizo de manera inadecuada y con falta de sensibilidad. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y reiteramos nuestro compromiso con la dignidad y el respeto”.

Como justificación, la Fiscalía explicó que la unidad oficial del Servicio Médico Forense (Semefo) asignada a la región “se encontraba atendiendo otro reporte de manera simultánea”.

Además, la institución admitió una problemática estructural de fondo, señalando la “necesidad urgente de fortalecer los recursos humanos y materiales que por años han sido desatendidos”.

Piden aumento presupuestal

En este sentido, informó que “esta institución procuradora de justicia ha solicitado a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, un incremento presupuestal significativo para el próximo ejercicio fiscal”, sin especificar el monto.

Según el comunicado, los recursos solicitados estarán “dirigidos prioritariamente a la adquisición de parque vehicular, equipamiento y otros insumos esenciales para mejorar la atención ciudadana y garantizar un servicio digno y eficiente”.

