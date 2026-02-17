Acusan a secretario escolar de abuso sexual en primaria de Coronango

La tarde de este lunes, un grupo de madres y padres de familia de la escuela primaria vespertina “Esteban de Antuñano” ubicada en Misiones de San Francisco en Coronango, se inconformaron frente a la escuela, exigiendo la destitución de la directora y el cambio de comité de padres de familia, luego de que fuera acusada de encubrir a su secretario de intento de abusar de una niña de segundo año.

Fue a la entrada de clases del turno vespertino que el grupo de al menos 100 padres de familia llegaron a las instalaciones de la escuela, con la finalidad de encarar a la directora y el profesor, sin embargo, no fue posible, ya que un par de maestras informaron que ya fueron dados de baja.

La situación generó que padres de familia se molestaran en contra de la directora a quienes denunciaron de proteger a su secretario, de nombre Jonathan, quien es acusado de presunto intento de agresión sexual contra una niña de segundo grado.

#ConexiónVial 📍 Un grupo de madres de familia se inconformó frente a la escuela primaria vespertina 'Esteban de Antuñano' en el fraccionamiento Misiones de San Francisco en Coronango, para exigir la destitución de la directora y el cambio de comité de padres de familia, pues… pic.twitter.com/vPL24DlY8f — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 16, 2026

El pasado miércoles 11 de febrero dicho profesor se habría aprovechado de la inocencia de una pequeña y la convenció de que le daría una pizza, por lo que se la llevó a engaños a uno de los baños y padres señalan que tocó a la pequeña.

La madre de la menor señaló que a pesar del temor, la pequeña no ocultó esta situación y a la hora de la salida se lo comentó a su madre por lo que la mamá presentó la denuncia ante la directora, quien, en lugar de apoyarla y comenzar con el protocolo correspondiente, sólo se burló y protegió a su secretario, asegurando que nadie le creería.

Las maestras que atendieron al grupo de padres de familia este lunes por la tarde; aseguran que, en ambos casos, tanto la directora y el profesor ya fueron separados de sus cargos y está en curso la investigación por parte de la SEP.

