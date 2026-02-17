FGE investiga intoxicación de niña con fentanilo en Sierra Norte

Al tomar conocimiento sobre una menor con intoxicación y análisis positivo a consumo de fentanilo en el municipio de Huauchinango, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una carpeta de investigación para conocer los detalles del caso.

Este reporte se originó durante el 14 de febrero, cuando una madre de familia llevó a su hija identificada como Cristina al IMSS-Bienestar de Huauchinango, donde presentaba múltiples síntomas como mareos, vómito, deshidratación y fiebre.

Una vez que los médicos consideraron que la niña de 10 años tenía intoxicación, la sometieron a estudios de sangre, los cuales dieron positivos a fentanilo.

#Seguridad 🚨🫔 Una menor de edad dio positivo a f*nt*ni*o luego de que comiera tamales, en Huauchinango, Puebla. pic.twitter.com/x1mmJcqorS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 17, 2026

Ante esta situación, se comenzó un tratamiento de desintoxicación para la menor, mientras que, los médicos se entrevistaron con los padres de la niña y a la par, dieron aviso a servicios sociales y la FGE.

A través de la Fiscalía de Investigación Metropolitana se abrió una carpeta de investigación y los agentes han comenzado a buscar el origen de este químico en la sangre de la menor.

Sobre los supuestos dichos de una contaminación adquirida a través del consumo de tamales, que se manejó de forma abierta, las autoridades no han confirmado nada y señalan que al menos, en el IMSS-Bienestar es el único reporte existente de este tipo hasta el momento. Sin embargo, ya analizan esta posibilidad y cotejan información con otras clínicas en búsqueda de similitudes que ayuden a esclarecer el caso.

