Intoxican a niña con tamales de fentanilo en Huachinango

La Secretaría de Salud confirmó que una menor de edad dio positivo a consumo de fentanilo tras consumir tamales contaminados el sábado pasado en el municipio de Huauchinango, donde además otros menores de edad también presentaron malestares, sin que se confirmara el positivo en sus estudios médicos.

El caso se registró la mañana del 14 de febrero cuando al menos siete menores de edad ingresaron con síntomas graves de intoxicación al Hospital General de Huauchinango, por lo que se activó el protocolo de emergencia conocido como “código naranja”.

Los niños, identificados como Yamilet (2 años), Diana (11), Teodoro (9), Cristina (10), Abigail (6), Raúl (8) y Kenia (5), presentaron vómito, desorientación y signos de deshidratación, por lo que fueron atendidos de inmediato por el personal médico del área de pediatría.

#Seguridad 🚨🫔 Una menor de edad dio positivo a f*nt*ni*o luego de que comiera tamales, en Huauchinango, Puebla. pic.twitter.com/x1mmJcqorS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 17, 2026

Ahí, la menor de 10 años, además de presentar los síntomas mencionados, también presentó convulsiones, lo que generó la alerta en el personal que los recibió.

Tras ser sometidos a los estudios toxicológicos correspondientes, se confirmó que la niña dio positivo a intoxicación por fentanilo, por lo que permanece hospitalizada bajo estricta vigilancia médica.

Familiares de los menores señalan que los niños ingirieron tamales alrededor de las 8:00 en la colonia El Potro, específicamente en la Primera Cerrada por lo que autoridades municipales y estatales acudieron al sitio, suspendieron la venta del producto y aseguraron muestras para su análisis, con el fin de determinar si el alimento fue contaminado y en qué punto ocurrió.

Seis de los menores ya fueron dados de alta tras evolucionar favorablemente, mientras que la niña de 10 años continúa bajo observación médica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, además de que autoridades del área jurídica y de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, realizan indagatorias para rastrear la cadena de distribución de los alimentos que presuntamente consumieron los menores.

