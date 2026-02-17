Refuerzan vacunación contra sarampión en escuelas de Puebla

Como parte de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de las secretarías de Salud y Educación Pública, intensifica las acciones de vacunación con énfasis en niñas y niños, sector considerado prioritario por su vulnerabilidad.

En una reunión de coordinación interinstitucional participaron representantes del IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar e ISSSTE, con el objetivo de fortalecer las estrategias en escuelas de todos los niveles educativos.

El secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, destacó la relevancia de la participación activa del sector educativo en la promoción de la vacunación y subrayó que la coordinación conjunta ha sido constante y estratégica para garantizar que las acciones lleguen de manera efectiva a la población infantil. “Esta reunión es fundamental, ya que el grupo prioritario de seis meses a 12 años concentra la mayor parte de la vacunación en las escuelas”, expresó.

El secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, señaló la importancia del trabajo conjunto con las autoridades sanitarias para que los centros educativos se conviertan en espacios seguros de prevención y cuidado para los estudiantes.

Durante el encuentro, las instituciones de salud coincidieron en que existe disponibilidad de vacunas en todas las unidades médicas del estado y realizaron un llamado a padres y madres de familia para que lleven a sus hijos a vacunarse y garanticen su protección.

Participaron en la reunión la delegada estatal del IMSS Ordinario, María Magdalena Tinajero Esquivel; el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez; el subdelegado médico del ISSSTE en Puebla, Alfonso Tepanecatl García; la subsecretaria de los Servicios de Salud Zona B, María del Rocío Rodríguez Juárez; el subsecretario de los Servicios de Salud Zona A, Jorge David González García; y la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada.

