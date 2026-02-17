Texmelucan exhorta a evitar difundir información malintencionada

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre un video difundido en redes sociales relacionado con el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una camioneta el pasado domingo que, según la autoridad, genera desinformación al realizar señalamientos sin fundamento en contra de instancias municipales.

La administración local hizo un llamado a la ciudadanía para consultar exclusivamente los canales oficiales, donde la información es verificada, a fin de evitar confusión y alarma en la sociedad.

Asimismo, exhortó a la comunidad a abstenerse de difundir información malintencionada, ya que podría interferir en los procesos de investigación y alterar el orden público y la paz social.

El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, recordó su compromiso de continuar con las estrategias preventivas con responsabilidad y apego a la ley, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

