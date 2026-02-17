Niño de cuatro años resulta herido tras ataque de pitbull en Acatlán

Un menor de apenas cuatro años de edad resultó con diversas lesiones tras ser atacado por un perro de raza pitbull en el municipio de Acatlán de Osorio.

El hecho ocurrió en calles del barrio de San Cristóbal, cuando el pequeño caminaba acompañado de familiares y fue rodeado por una jauría de aproximadamente nueve perros, entre ellos el pitbull que se abalanzó contra él.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el animal le provocó heridas en la boca y en una de sus manos. Al intentar defender a su hijo, la mujer también sufrió lesiones en la mano, por lo que solicitaron apoyo a la propietaria del perro para trasladarse al hospital y conocer el estado del animal, además de pedir respaldo económico.

Aseguró que la dueña se negó a brindar cualquier tipo de ayuda y hasta el momento no ha respondido por los daños ocasionados.

El menor fue trasladado al Hospital General de Acatlán, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta. No obstante, la familia tuvo que cubrir los gastos de atención, medicamentos y traslado, además del impacto emocional derivado del ataque.

La madre informó que presentará la denuncia correspondiente para que las autoridades intervengan y se eviten nuevos hechos de este tipo.

