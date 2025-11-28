Asaltantes atracan con violencia supermercado en Ciudad Judicial

Al menos seis personas armadas irrumpieron en un supermercado ubicado a un costado del Periférico Ecológico para cometer un robo de miles de pesos y escapar con impunidad.

Este crimen se desarrolló durante la noche del jueves 27 de noviembre, cuando los agresores ingresaron al Walmart de Ciudad Judicial para amenazar con armas de fuego al personal y a los guardias privados del inmueble.

Una vez con el control de la zona, los criminales rompieron las vitrinas del área de telefonía y tomaron múltiples equipos celulares, para después escapar.

#Seguridad Con armas de fuego y marros, maleantes atracaron la sucursal Walmart de Ciudad Judicial; amagaron a empleados, rompieron vitrinas de telefonía y robaron múltiples equipos.



Hay presencia policiaca.



@_jesuszav pic.twitter.com/KnPydhU4tR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 28, 2025

Según testigos, los delincuentes huyeron en al menos tres motocicletas y, para cuando los afectados lograron llamar a emergencias, estos ya habían escapado.

Por lo tanto, los afectados fueron invitados a presentar su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que la Fiscalía comenzara las indagatorias de ley.

Te recomendamos: