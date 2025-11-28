Gertz Manero renuncia a la FGR; se convertiría en embajador

El fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó este jueves su renuncia formal ante el Senado de la República, tras casi siete años al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), para asumir una representación diplomática como embajador de México en un país no especificado.

En una carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, Gertz Manero confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció el cargo diplomático, el cual se encuentra en proceso de designación.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco”, señaló en el documento.

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, había reconocido previamente el trabajo de Gertz Manero pero destacó la necesidad de mayor coordinación entre las fiscalías estatales y la FGR en temas de seguridad.

“Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar”, dijo la mandataria federal al ser cuestionada sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la FGR.

#AHORA ⚡ Difunden la carta de renuncia firmada por Alejandro Gertz Manero. El funcionario indica que acepta una propuesta de la presidenta #ClaudiaSheinbaum para "ser embajador de México en un país amigo". pic.twitter.com/zgyNGv566y — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 27, 2025

¿Ahora qué sigue?

El marco constitucional establece que, una vez ratificada la renuncia, el Senado dispondrá de 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales.

Posteriormente, el Ejecutivo reducirá la lista a una terna en un plazo máximo de 10 días, la cual regresará al Senado para el proceso de comparecencias y designación final.

Entre los posibles sucesores se menciona a Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y al exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar.

Te recomendamos: