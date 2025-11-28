Explosión por acumulación de Gas LP deja dos heridos en La Resurrección

Una intensa explosión al interior de un domicilio ubicado en la junta auxiliar de La Resurrección dejó como saldo dos personas heridas; de acuerdo con las autoridades, fue causada por una acumulación de Gas LP.

Según vecinos de la calle Reforma, lugar donde se presentó la explosión, el hecho ocurrió alrededor de las 13:40, y el estallido se escuchó por toda la periferia.

Al acercarse, se dieron cuenta de que el portón del inmueble había resultado dañado, así como una pared.

Minutos después del incidente, arribó personal de Protección Civil, que llevó a cabo las labores de mitigación de riesgos, protocolarias para incidentes como este. Por su parte, paramédicos atendieron a una mujer que presentaba quemaduras de primer grado y la trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

En cuanto a la otra persona que terminó herida por la explosión, esta abandonó el sitio por su cuenta y se atendió en un hospital de manera individual, pese a que testigos han dicho que era quien más lesiones presentaba.

Hasta el momento, Protección Civil no ha confirmado el estado de esta persona.

Te recomendamos: