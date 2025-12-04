Pobladores roban mercancía de tractocamión volcado en Cumbres de Acultzingo

El conductor resultó lesionado en el accidente. / Foto: Especial.

Un tractocamión volcó en la carretera federal Tehuacán–Orizaba, a la altura de las Cumbres de Acultzingo, una zona conocida por sus curvas peligrosas y pendientes pronunciadas. El conductor resultó lesionado en el accidente.

Sin embargo, al lugar arribaron decenas de pobladores de comunidades cercanas en camionetas, quienes cometieron actos de rapiña, apropiándose de la mercancía transportada por el tractocamión y dificultando el resguardo del área.

Cuerpos de emergencia y elementos de seguridad se presentaron para atender al conductor y dispersar a los saqueadores, lo que complicó las labores de auxilio y el retiro del vehículo siniestrado.

