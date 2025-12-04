García Parra reprueba que llamen “afamado agricultor” a Antonio Valente

El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, calificó como inaceptable que algunos medios de comunicación se refieran a Antonio Valente Ramírez Fuentes como “afamado agricultor”, cuando —dijo— se trata de un “delincuente huachicolero” identificado por las autoridades.

La declaración surgió luego de que Ramírez Fuentes, padre de la alcaldesa de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, difundiera amenazas en contra del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.

García Parra expresó que es inverosímil que algunos medios respalden la falsa narrativa de violencia política de género, que el presunto delincuente montó en sus redes sociales.

Y es que a su hija, la alcaldesa de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, se le pidió intervenir y dialogar con quienes bloqueaban la autopista Puebla-Orizaba para conocer sus inquietudes, pero ella alegó que no era un asunto de su competencia.

En ese sentido, el coordinador de Gabinete aseveró que el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, seguirá poniendo orden y advirtió que “nadie está por encima de la ley“.

“¡De no creerse! ‘Medios de comunicación’ refiriéndose a un delincuente huachicolero como ‘afamado agricultor‘, y se montan en una narrativa FALSA de violencia política de género. De ese tamaño es su cinismo. Seguiremos poniendo orden en Puebla. Nadie por encima de la ley”, posteó el coordinador.

Alcaldesa atribuye a Ignacio Mier el fin del bloqueo

En tanto, después de más de 24 horas de bloqueo, la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez, acudió al punto donde se encontraban campesinos con pantallas y equipo de sonido para proyectar un video del diputado federal por la región, Ignacio Mier Bañuelos.

En el vídeo, el legislador destacó que el dictamen de la Ley General de Aguas Nacionales sería aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados con las correcciones hechas en la Comisión de Recursos Hídricos.

Destacó que los agricultores van a poder seguir transmitiendo sus títulos de concesión con los mismos volúmenes de agua y que no se quitó el órgano de control interno de la Conagua para generar transparencia, por lo que pidió retirar el bloqueo, a lo cual accedieron los inconformes de manera inmediata.

Durante su intervención, Guadalupe Martínez celebró y agradeció la participación de Ignacio Mier para atender las demandas de los productores y destrabar el bloqueo.

Junto con los manifestantes, le lanzó porras al diputado federal y se comprometió a que buscaría que él y su padre, el senador Ignacio Mier Velazco, acudan a la región para dialogar con ellos.

