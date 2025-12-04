Mujer muere arrollada por tráiler en el Periférico Ecológico

Una mujer de 24 años murió arrollada por un tráiler la tarde de este miércoles en el Periférico Ecológico, un incidente que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y el cierre de la circulación vial.

La víctima, identificada como Catarina, madre de tres niños de 5, 3 y 7 años, viajaba como copiloto en una motocicleta Vento roja, modelo 2022, conducida por Manuel, de 23 años.

El accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta intentó incorporarse a la carretera federal Atlixco en una zona con boyas viales, donde perdió el control del vehículo.

La fuerza del impacto hizo que Catarina saliera proyectada y fuera arrollada por un tráiler tipo Kenworth con triple plataforma que circulaba en el carril contiguo.

El conductor de la motocicleta no sufrió lesiones graves, pero quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Editor: César A. García

