Motociclista y acompañante resultaron heridos tras derrape en Amozoc

Un fuerte accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el municipio de Amozoc, cerca del conjunto habitacional San Miguel, conocido como El Cieno, cuando el conductor de una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad perdió el control de la unidad.

El percance se registró a pocos metros de la preparatoria de la BUAP, cuando la motocicleta derrapó abruptamente, causando que el conductor y su acompañante salieran proyectados varios metros y quedaran tendidos sobre la vía con múltiples lesiones visibles.

Vecinos de la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes arribaron minutos después. Paramédicos confirmaron que el conductor presentaba heridas graves y se encontraba en estado crítico, mientras que su acompañante también resultó gravemente lesionado.

Ambos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención especializada. Por su parte, la zona del accidente permaneció con cierre parcial de carriles para facilitar las labores de rescate y peritaje.

Editor: César A. García

