Audiencia por feminicidio de Cecilia Monzón se suspende por ausencia de abogados

Aunque este miércoles 3 de diciembre se iba a reanudar el juicio por feminicidio de la activista Cecilia Monzón, la audiencia no se celebró, ya que los abogados de uno de los imputados, Silvestre N., no se presentaron.

Así lo informó Helena Monzón, hermana de la activista asesinada, al indicar que fueron sancionados con 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, 22 mil 628 pesos.

Helena Monzón cuestionó si esta sanción sirve de algo y acusó que las defensas hacen lo que quieren durante el juicio y consideró que está tarde para que el Tribunal de Enjuiciamiento ponga orden.

El juicio por feminicidio se suspendió el jueves de la semana pasada, debido a que Jair N., otro de los imputados, pidió tiempo para prepararse y proponer sus pruebas de la recta final del proceso.

Este jueves 4 de diciembre, el juicio por feminicidio cumplirá ocho meses de haber iniciado y sin que haya sentenciados por el crimen cometido en marzo de 2022.

Te puede interesar: Puebla considera nuevo punto de inspección para operativos de alcoholímetro

Durante el juicio, las defensas de Jair, Silvestre, acusados de ser autores materiales, y sobre todo la de Javier N., señalado como autor intelectual, la cual en diversas ocasiones pidió la suspensión de las audiencias por supuestas situaciones de salud que le impedían presentarse y que obligó al Tribunal de Enjuiciamiento a nombrar a dos abogados para evitar más cancelaciones.

La familia Monzón a la par se enfrenta con Javier N. en un segundo juicio que está suspendido por el delito de violencia familiar, cuya sentencia es condenatoria, pero no han podido establecer la pena, debido a la solicitud de un amparo para el expolítico y que derivó en una suspensión definitiva del proceso.

Audiencia núm….?



Núm nada. Hoy los abogados de Silvestre decidieron no venir y no pudo celebrarse.



Les han sancionado con 200 UMAS.



Sirve de algo?



Sí, para demostrar que en este jucio las defensas hacen lo que quieren; es tarde para poner orden.#JusticiaParaCeciliaMonzon — Helena Monzón (@Helena_Monzon) December 3, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: