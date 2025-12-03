Puebla considera nuevo punto de inspección para operativos de alcoholímetro

El fin de semana, en cuatro operativos de alcoholímetro en Bulevar Hermanos Serdán, Avenida Juárez y Bulevar Atlixco, de las 32 pruebas aplicadas, 25 dieron positivo y 20 fueron remitidos al juez cívico debido a los niveles de alcohol que registraron.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, quien apuntó que son acciones para prevenir siniestros viales.

Pallares Miranda dijo que cinco de los conductores que dieron positivo al alcoholímetro no fueron remitidos al juez cívico, debido a que sus resultados fueron por debajo de los niveles que permiten que sean presentados.

El funcionario municipal adelantó que consideran sumar un punto más de inspección para aplicar este operativo en las avenidas en conjunto con la Dirección General de Tránsito, Sindicatura Municipal y la Contraloría Municipal.

“Tenemos considerado seguir implementando y de verdad que vamos a hacer el esfuerzo para tener un punto más“, declaró.

Durante los cuatro operativos alcoholímetro realizados el pasado fin de semana en el bulevar Hermanos Serdán, avenida Juárez y bulevar Atlixco, 25 de las 32 pruebas aplicadas dieron positivo y 20 terminaron con remisiones al juez cívico por alto nivel de alcohol.



Investigan robo en Sanborns

La policía municipal recibió el reporte de un cristalazo en el Sanborns del Centro Histórico a las 4:00 horas de este miércoles, por lo que elementos acudieron e identificaron la camioneta y la cantidad de individuos que viajaban en ella.

Hasta la mañana de ayer, seguían contabilizando los objetos que fueron robados de los aparadores y el estimado del monto hurtado.

Pallares Miranda dijo que el área de inteligencia de la SSC determinará si se trata del mismo grupo que ha robado en esta sucursal en dos ocasiones anteriores.

Policía municipal involucrado en violencia familiar, despedido

Un elemento de la SSC fue acusado de violentar a su familia en Santa María Guadalupe Tecola; ya fue suspendido de su cargo y es investigado por asuntos internos.

De acuerdo con el titular de la SSC, los afectados presentaron su denuncia ante la Fiscalía del Estado de Puebla (FGE).

Un elemento de @SSC acusado de violentar a su familia en Santa María Guadalupe Tecola, fue suspendido de su cargo y es investigado por asuntos internos, además de ser denunciado ante la Fiscalía de Puebla.



