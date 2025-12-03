Coparmex respalda aumento del salario mínimo y ajuste a la jornada laboral

La Coparmex respaldó el acuerdo con la Conasami para aumentar el salario mínimo el próximo año de 278.80 a 315.04 pesos y el ajuste a la jornada laboral de 40 horas gradual.

A través de un comunicado de prensa, el organismo empresarial apuntó que con el aumento al salario mínimo general se alcanza el 100 por ciento de la línea de bienestar familiar.

“Este resultado confirma que los consensos entre empleadores, trabajadores y gobierno pueden fortalecer el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal“, comentó.

La Coparmex valoró el aumento diferenciado para el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte de 419.88 a 440.87 pesos mediante un ajuste inflacionario del 5 por ciento.

“Esta medida evita distorsiones en el mercado laboral. En esa región, el salario mínimo ya superaba la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria; con el nuevo ajuste, dicha referencia se rebasa en alrededor de 12 por ciento, lo que refleja un esfuerzo coordinado para fortalecer el ingreso”, agregó.

El organismo empresarial dijo que este proceso mostró que empleadores, trabajadores y gobierno pueden construir consensos que mejoren el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad laboral.

“Durante casi una década hemos impulsado la Nueva Cultura Salarial, estrategia que ha permitido recuperar en 148 por ciento el poder adquisitivo del salario mínimo, con efectos directos en la calidad de vida de millones de trabajadores y sus familias. Esta visión se alinea con nuestro compromiso de promover un país más justo, equitativo e incluyente“.

La Coparmex ratificó su acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum para alcanzar para el 2030 un salario mínimo equivalente a 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria.

Sin embargo, sostuvo que para sostener esa ruta es indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal.

Acerca del acuerdo de implementar la jornada laboral de 40 horas semanales e incorporarlo en la Constitución, a través de una forma gradual a partir de 2027 de una reducción de dos horas por año, indicó que este periodo permitirá a las empresas que adapten sus procesos internos y preserven su competitividad, al tiempo que amplían el equilibrio entre trabajo y vida personal para millones de trabajadores.

