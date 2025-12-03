Comisión del Congreso avala nueva Ley de Economía Circular en Puebla

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Economía Circular de Puebla, marco jurídico que servirá para impulsar el aprovechamiento y reutilización de recursos en el estado.

La iniciativa, presentada por la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, fue avalada en sesión este miércoles. Su objetivo principal es permitir la transición de la actual economía lineal a un modelo circular más sostenible.

La ley establece esquemas de producción y servicios con un enfoque ambiental y socialmente responsable.

Además, señala que se priorizará la reducción, reutilización y reciclado de residuos, valorizándolos como materias primas secundarias para fomentar el desarrollo económico. Los residuos no reciclables deberán generar el menor impacto ambiental posible.

También creará el Sistema Poblano de Economía Circular y el Programa Estatal de Economía Circular para coordinar las acciones y políticas públicas.

La población deberá fomentar el consumo sostenible, evitando productos de un solo uso y priorizando el reúso, reparación, reciclaje, restauración y remanufactura sobre la disposición final.

La diputada Gómez Ramírez destacó que la ley es resultado de más de 30 mesas de trabajo con sectores empresarial, académico y social.

“Se estará dando un gran paso hacia la sostenibilidad de Puebla y podremos finalmente transitar de una economía lineal a una economía circular“, afirmó.

Por su parte, el diputado Julio Huerta Gómez resaltó que la iniciativa está alineada con el Plan Estatal de Desarrollo.

Tras su dictaminación en comisión, la expedición de la Ley de Economía Circular se aprobará en el Pleno del Congreso local este 4 de diciembre.

Editor: César A. García

