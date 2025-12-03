Personas con discapacidad piden mayor inclusión laboral en Puebla

Matilde Socorro Mendoza tiene 32 años y nunca ha tenido un trabajo formal con prestaciones, porque su discapacidad intelectual y visual le impiden hacer varias actividades.

Su madre Victoria dice que han buscado en varios lugares y ha optado por dedicarse a la repostería para sobrevivir, en parte por las limitantes físicas a las que se enfrentan, a la discriminación y también a los riesgos que corre por ser una mujer con discapacidad.

Este miércoles salieron a las calles para pedir mayor inclusión junto a un grupo de personas con discapacidad visual, quienes pidieron mayor inclusión laboral.

Durante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, prometió escucharlas para ayudarlas en lo que esté en sus manos y hacer más accesible la ciudad.

El edil pidió a los colectivos de personas con discapacidad expresar sus necesidades para que el Ayuntamiento pueda intervenir.

Durante un evento en el Zócalo de la ciudad, en donde se llevó a cabo un mercadito con artesanías y postres que ofrecen las personas con discapacidad, el alcalde reiteró que tienen voz y voto para expresar sus necesidades y cómo pueden apoyarlos.

#Puebla Personas con discapacidad visual se manifiestan en avenida Reforma, frente al Palacio Municipal, para pedir mayor inclusión laboral. pic.twitter.com/VOaN5qZLpT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 3, 2025

“Aquí sí tienen voz, aquí contamos con ustedes, aquí ustedes cuentan con nosotros (…) estamos interesados en que nos ayuden a sumar para que a ustedes les vaya mejor, tenemos los oídos pendientes, cuenten con el gobierno municipal para poder hacer algo por ustedes“, dijo.

Chedraui Budib resaltó que en las calles que ha hecho su gobierno han priorizado la accesibilidad para las personas con discapacidad visual, como las huellas podotáctiles en las banquetas.

En este sentido, dijo que están conscientes de que varias personas con discapacidad son quienes son el sustento de sus hogares, en el caso de hijos con adultos mayores y padres o madres de familia, por lo que “no van a dejarlos solos“.

La presidenta honoraria del DIF municipal, MariElise Budib, recordó que habrá una escuela para personas con síndrome de Down que será un referente en la ciudad y prometió seguir trabajando en la inclusión para crear espacios y eliminar barreras en la capital poblana.

“Yo estoy profundamente comprometida con este trabajo; ayudar a las personas con discapacidad es una causa que me mueve y me recuerda el porqué estamos aquí. Pepe y yo compartimos un deseo muy claro: que nadie se quede atrás. Desde el Ayuntamiento y DIF municipal vamos a seguir trabajando, creando espacios, eliminando barreras y construyendo una ciudad donde cada persona pueda vivir con plenitud”, dijo.

#Puebla En conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, la presidenta honoraria del DIF municipal, MariElise Budib, recordó que habrá una escuela para personas con síndrome de down que será un referente en la ciudad y prometió seguir trabajando en la inclusión para… pic.twitter.com/TfiXvlrzCx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 3, 2025

Editor: César A. García

