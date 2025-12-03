Gobierno de Puebla flexibilizará requisitos para ser Policía Estatal

El Gobierno de Puebla flexibilizará los requisitos para los interesados en ser parte de la Policía Estatal, pues reclutarán a personas con estudios mínimos de secundaria, en lugar de bachillerato o preparatoria, como se exigía anteriormente.

En conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció que, aunque la incidencia delictiva en la entidad se mantiene por debajo de la media nacional, la capital es un foco rojo.

Por ello, aseguró que está decidido a enfrentar con toda la fuerza del Estado la inseguridad para proteger a los habitantes del municipio de Puebla y su zona conurbada.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, indicó que una de las metas de la administración es incorporar 2 mil nuevos elementos a las labores de vigilancia en dicha área, de los cuales el 70% tendrán que ser reclutados por el Ayuntamiento de Puebla.

Señaló que uno de los problemas para el reclutamiento es que los interesados no cumplen el requisito de contar con estudios mínimos de nivel medio superior, por lo que se modificará la convocatoria y solo se pedirá haber concluido la secundaria.

Explicó que quienes ingresen podrán cursar su bachillerato en la Universidad de las Ciencias Policiales, opción que se establecerá en los próximos seis meses; además, dijo que la intención es contar con un servicio civil de carreras, para que los elementos continúen su desarrollo profesional en licenciaturas y maestrías.

Destacó que quienes concluyan su preparación como policías estatales recibirán un sueldo base mensual de 18 mil pesos y tendrán un seguro de vida de un millón de pesos.

El vicealmirante refirió que los derechos a la salud, vivienda y fondo de retiro de las Fuerzas Armadas están muy bien definidos, por eso dijo que la idea es trasladar ese modelo a la Policía Estatal para que el desarrollo de una carrera policial sea atractivo para los jóvenes.

En ese sentido, mencionó que la actual administración estatal dispuso un fondo de vivienda para los policías, que, según su antigüedad, podrán tener derecho a un crédito para una vivienda, terreno o a un pie de casa.

Editor: César A. García

