SSC identifica filtraciones de información en robos a cuentahabientes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó que en los casos de robo a cuentahabiente recientes hay personas en el banco que filtran información a los delincuentes y esperan a sus víctimas cuando retiran el dinero, reveló el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal aclaró que no tienen indicios claros de que se trate del personal de las sucursales bancarias, pero sí de que es evidente que cuando un cuentahabiente va a retirar una suma importante de dinero, alerta a los grupos delictivos, que son los que los interceptan al salir y les roban.

“Hemos detectado que en algunas ocasiones ya hay gente que se encuentra previamente en el banco verificando quién hará un movimiento y en algunas circunstancias tenemos información también de que filtran información de que alguien hará un retiro“, dijo.

Pallares Miranda expuso que también han notado que pueden ser personas de la misma empresa de la víctima las que filtran información a los delincuentes de los movimientos bancarios que van a realizar.

En octubre pasado, la SSC recibió 63 solicitudes de acompañamiento bancario por parte de la ciudadanía, mientras que en noviembre y estos primeros días de diciembre suman 78.

Por lo anterior, pidió a la ciudadanía pedir este acompañamiento a la corporación municipal y evitar robos como los presentados en los últimos días.

El 12 de noviembre pasado una mujer fue asaltada al salir del Banco del Bienestar del Centro Histórico cuando retiraba su apoyo de un programa social, mientras el 30 de octubre se registró un robo a un cuentahabiente en inmediaciones de la Central de Abastos cuando iba a depositar 100 mil pesos.

Te puede interesar: Aumentan detenciones en Puebla capital; 32 fueron por robo de vehículo

Editor: César A. García

Te recomendamos: