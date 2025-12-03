Sheinbaum anuncia aumento del 13% al salario mínimo en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, tras un acuerdo unánime entre los sectores obrero y patronal, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13% a partir del 1 de enero de 2026, beneficiando a 8.5 millones de trabajadores en todo el país.

El aumento elevará el salario mínimo general de 315.04 a 356 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, pasando de 440.87 a 462.91 pesos diarios, lo que representa 13,409.80 pesos mensuales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que este acuerdo se logró “por consenso, por unanimidad” junto con la reducción gradual a la semana laboral de 40 horas.

Sheinbaum desestimó posibles impactos inflacionarios, señalando que “durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación”, pero que actualmente el país mantiene récords de inversión extranjera sin presiones inflacionarias significativas.

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, precisó que el poder adquisitivo de los trabajadores ha crecido 154% durante los gobiernos de la “Cuarta Transformación”, mejorando el acceso a canastas básicas.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció la disposición del sector empresarial y gubernamental para negociar condiciones que favorezcan particularmente a los grupos más vulnerables.

