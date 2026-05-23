Ratifican condena de seis años contra Javier “N” por violencia familiar

“Mi hermana siempre tuvo la razón”, dijo Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, al celebrar la condena de seis años de prisión por violencia familiar contra Javier N.

A través de sus redes sociales, la hermana de la abogada feminista compartió que en la audiencia celebrada este viernes, en el cuarto año del aniversario luctuoso de Cecilia, lograron mantener la condena que fue impuesta el año pasado.

Con esta decisión judicial suman dos condenas; la segunda, relacionada con el feminicidio, que de mantenerse firme en 60 años, serán 66 años los que el ex político priista pasará tras las rejas.

Helena lamentó que en este proceso, la defensa de Javier de nueva cuenta descalificó la denuncia en vida de Cecilia al asegurar que era falsa, lo cual reprobó su hermana.

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“Esta atrocidad que tienen que escuchar muchas víctimas en México, pues es insultante cuando no tenemos una, sino dos condenas, pero bueno, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se aprueba y aquí se ha aprobado todo”, sostuvo.

Helena afirmó que la sentencia obtenida por violencia familiar fue un buen resultado de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reconoció el trabajo de su asesora legal.

Será el próximo lunes cuando la familia Monzón abunde más sobre esta última audiencia; en tanto, colectivas continúan con la exigencia de que las sentencias sean firmes.

PENA DE 6 AÑOS DE PRISIÓN a Javier López por violencia familiar (de nuevo).



Por fin podemos decir que hay 2 condenas logradas, Viofam y Feminicidio.



Agradecimiento al trabajo de hoy de fiscalía y de nuestro equipo.



Habrá comunicado el lunes con los detalles. Gracias por el… pic.twitter.com/OMNJGzeP4S — Helena Monzón (@Helena_Monzon) May 23, 2026

Editor: César A. García

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