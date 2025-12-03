Jornada laboral en México bajaría a 46 horas hasta 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República un proyecto de reforma para implementar de manera gradual la jornada laboral de 40 horas a partir de 2026, beneficiando a 13.4 millones de trabajadores, tras alcanzar un consenso con sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y de la sociedad civil.

La implementación será progresiva, reduciendo dos horas por año hasta concretar las 40 horas semanales en 2030: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.

Sheinbaum destacó que esta medida “ha representado mayor productividad para las empresas” en otros países y que se tomó la decisión gradual para no generar mayores costos al sector empresarial.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas en beneficio de 13.4 millones de trabajadores. No implica disminución de salarios ni de prestaciones. pic.twitter.com/Xlxv8AROIV — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 3, 2025

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, detalló que la reforma, correspondiente al compromiso 60 de los 100 de la presidenta, será presentada al Congreso para su aprobación y entrará en vigor el 1 de mayo de 2026.

La reducción no implicará disminución salarial ni en prestaciones, y por primera vez se prohibirán horas extras para menores de edad.

La propuesta establece un máximo de 9 a 12 horas extraordinarias semanales voluntarias, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante cuatro días, con un tope máximo de 4 horas triples. Se implementará un registro electrónico de jornada laboral para vigilar el cumplimiento.

