Jóvenes protestan durante enlace en la “Mañanera del Pueblo”

Una protesta de dos jóvenes interrumpió un enlace en vivo entre Michoacán y Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La manifestación ocurrió durante una transmisión remota en la que participaban el director del IMJUVE, Abraham Carro Toledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, las jóvenes levantaron carteles con mensajes de protesta relacionados con presunto abandono, acarreo y mentiras en actividades organizadas por las autoridades estatales.

Uno de los mensajes mostrados durante el enlace decía: “Aquí está el Estado que dejaste olvidado”, mientras otro señalaba que “solo acarrean a base de mentiras” en los eventos oficiales.

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La protesta ocurrió después de que Abraham Carro Toledo explicó que los “Maratones de lectura” forman parte de la estrategia federal “Jóvenes transformando México”.

Durante la transmisión oficial se observó cómo una participante del evento intentó cubrir los carteles para evitar que fueran visibles mientras continuaba el enlace con Palacio Nacional.

Al percatarse de la protesta, la mandataria mexicana reaccionó entre risas y comentó: “La oposición en el maratón de lectura”, antes de que siguiera la participación de funcionarios.

Posteriormente, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la lectura representa cultura y libertad para los jóvenes, mientras el IMJUVE reportó actividades simultáneas en los 32 estados.

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