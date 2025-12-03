Segob niega amenazas y solicita información sobre bloqueo en Quecholac

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, rechazó haber realizado cualquier tipo de amenaza contra la presidenta municipal de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, y aseguró que mantiene una relación respetuosa con las autoridades de los 217 municipios del estado.

El funcionario emitió un pronunciamiento en el que señala que solicitó la intervención de la alcadesa para conocer las motivaciones e inquietudes de los pobladores que participaron en el bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 190, en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan.

Enfatizó que la posición del Gobierno de Puebla es garantizar la gobernabilidad y estabilidad social; sin embargo, manifestó desconocer “si los destinos de Quecholac los lleva otra persona ajena a la autoridad municipal”.

Lo anterior, debido a que la alcaldesa participó en una transmisión en vivo junto a su padre Antonio Valente Martínez Fuentes, en la que se dice afectada emocionalmente debido a que acusa haber sido amenazada por el secretario de Gobernación estatal y se declara incompetente para intervenir en el bloqueo.

Aguilar Pala destacó que el compromiso del Estado es trabajar de la mano con todas las autoridades de los ayuntamientos, sin distingo partidista; por ello afirmó que el trato hacia todos los ediles, incluida la presidenta municipal de Quecholac, es de respeto y diálogo.

​Asimismo, reiteró el apoyo, solidaridad y respeto a los pobladores de este municipio y sus autoridades, a quienes ofreció diálogo permanente para solucionar cualquier demanda y abonar a la paz social.

Desde la Secretaría de Gobernación del Estado, mantenemos comunicación y relación respetuosa con los gobiernos de los 217 municipios.



