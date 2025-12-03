Nadadores BUAP clasifican al Nacional de Curso Corto 2025

El equipo Lobos BUAP de natación participó con 53 atletas en el Campeonato Estatal de Natación CC 2025, que se llevó a cabo del 15 al 17 de noviembre en las instalaciones de Sport Plaza, en Puebla, donde cuatro nadadores consiguieron su clasificación al Nacional de Curso Corto 2025, el cual se llevará a cabo en Monterrey, del 18 al 21 de diciembre.

Los seleccionados son Sofía Patiño Cuecuecha, de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968; Joshua Emilio Flores Valenzuela, de la Facultad de Ciencias de la Electrónica; José Alberto Landero Báez, de la Facultad de Psicología; y Erick Daniel Meza Hening, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.

Estos seleccionados, refirió el entrenador Marcos Alberto Martínez Ladrón de Guevara, competirán en el campeonato nacional de Monterrey, del 18 al 21 de diciembre, donde enfrentarán tres pruebas cada uno. En el caso de Sofía Patiño Cuecuecha, en 50, 100 y 200 metros pecho, en la categoría de 15 a 16 años; la misma prueba la hará Erick Daniel Meza Hening, en la categoría varonil de más de 19 años.

Por su parte, José Alberto Landero Báez nadará la prueba de 50 metros mariposa y 50 y 100 metros pecho; mientras que Joshua Emilio Flores Valenzuela competirá en 50 y 100 metros dorso y 100 metros libre. Tanto Landero Báez como Flores Valenzuela pertenecen a la categoría de 19 años y mayores.

Martínez Ladrón de Guevara indicó que este campeonato nacional va a formar parte de una serie de eventos que darán la pauta a un ranking nacional, en el cual los 20 mejores clasificados obtendrán su pase a los Juegos Nacionales CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), conocidos como Olimpiadas Nacionales.

Los selectivos de la BUAP que participaron en el Campeonato Estatal de Natación CC 2025 obtuvieron, asimismo, la sexta posición tras ganar 22 medallas: 5 oros, 6 platas y 11 bronces. La participación de los lobos estuvo integrada por 53 atletas.

Sofía Patiño, con más de 200 medallas ganadas a lo largo de su carrera –en la Universiada Nacional 2025 obtuvo el primer lugar en las seis pruebas en las que participó–, agradeció el apoyo de la universidad, sus entrenadores y padres para seguir con su sueño como nadadora.

Te recomendamos: