UDLAP entrega premios del Sorteo 39° a 11 primeros ganadores

El gran día llegó y la Universidad de las Américas Puebla entregó los premios a los primeros once afortunados ganadores del trigésimo noveno Sorteo UDLAP, quienes estuvieron acompañados de familiares, amigos, autoridades universitarias y la representante de la Secretaría de Gobernación quien dio fe de la legalidad y transparencia de este tradicional sorteo que beneficia al Programa de Apoyo Educativo de la UDLAP.

Para iniciar la entrega, la Mtra. Josefina Ramírez Hernández, directora de Sorteo UDLAP felicitó a los ganadores y destacó el compromiso y esfuerzo de quienes hacen posible este proyecto. “Queremos agradecerles por la preferencia y la confianza que tienen al comprar un boleto; es una labor loable y pesada. Detrás de cada boleto vienen muchas horas de esfuerzo por parte de cada uno de los miembros del equipo de Sorteo UDLAP para que esto sea un éxito, para que haya felices ganadores y sobre todo para apoyar nuestro Programa de Apoyo Educativo. Muchas gracias por confiar en nosotros”, afirmó.

En compañía de familiares y amigos, el ganador del primer lugar recibió las llaves de su nuevo hogar: una residencia totalmente amueblada y decorada, ubicada en Parque Volcanes, Lomas de Angelópolis III, Puebla. Además, se hizo acreedor a un Audi Q2, un Audi A1 y un cheque nominativo por $200,000.00. El segundo lugar también vivió un momento especial al recibir una residencia totalmente amueblada y decorada, un Audi A1 y un cheque nominativo por $150,000.00.

Asimismo, en este día se entregaron dos cheques correspondientes al tercer y cuarto lugar del Sorteo UDLAP. El ganador del tercer premio recibió un cheque nominativo por $4,000,000.00, mientras que el cuarto lugar obtuvo un cheque por $3,000,000.00. La jornada continuó con la entrega de automóviles de lujo a los ganadores de los lugares 5 al 11, quienes recibieron vehículos de las marcas Subaru, BMW, Audi, Mercedes-Benz y Porsche.

Apoyar te hace ganador

El Sorteo UDLAP también reconoció la labor de los colaboradores, pieza fundamental para seguir impulsando la educación de excelencia en México. Este día se entregaron los cheques correspondientes a quienes vendieron los boletos de los primeros nueve lugares, con montos que oscilaron entre 800 y 200 mil pesos. En total, se otorgaron cinco cheques de $200,000.00 a los vendedores de los boletos ganadores del noveno al quinto premio, un cheque de $250,000.00 al vendedor del boleto del cuarto lugar, un cheque de $350,000.00 a la colaboradora que vendió el boleto del tercer lugar, un cheque de $600,000.00 al vendedor del segundo lugar y un cheque de $800,000.00 al colaborador que vendió el boleto ganador del primer premio.

Un sorteo con causa desde 1987

La Universidad de las Américas Puebla agradece el apoyo brindado a través del Sorteo UDLAP, iniciativa creada en 1987 con el noble objetivo de recaudar fondos para el Programa de Apoyo Educativo. Gracias a estos recursos, miles de jóvenes han podido acceder a la educación de excelencia que distingue a la mejor universidad privada de México, que este año celebra con orgullo 85 años de su fundación y 55 años de su campus en Puebla.

