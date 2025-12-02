UDLAP y Catedral Metropolitana presentan concierto navideño

La Universidad de las Américas Puebla y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México presentaron el Concierto Navideño 2025, una gala que reunirá a más de cien talentosos artistas de distintas licenciaturas y posgrados de la UDLAP, la mejor universidad privada de México, e incluirá, por primera vez, a jóvenes de nivel preparatoria provenientes de seis instituciones educativas invitadas.

“En colaboración con la Arquidiócesis Primada de México y particularmente con la Catedral Metropolitana, es para nosotros un gran honor presentar este concierto navideño que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre a las 19:00 h en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cual se realiza en el marco de las celebraciones del 85 aniversario de la Universidad de las Américas Puebla”, comentó el Mtro. Israel Joab Sifri Cortés, director de UDLAP Extensión Ciudad de México, quien además destacó que este concierto es una muestra de por qué la UDLAP es considerada una de las universidades con mayor tradición cultural en el país y formadora de artistas de talla nacional e internacional.

En su turno, el Padre José Antonio Carballo García, Deán del Cabildo y Rector de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, celebró esta unión dada en un espíritu de colaboración; “nos alegra volver a recibir a la Universidad de las Américas Puebla en este templo que es casa de todos”. En esa misma línea, el Padre Jaime Paredes Cruz, Chantre de la Catedral Metropolitana, reconoció “ser verdaderamente alentador escuchar esta visión que tiene la UDLAP con el arte, precisamente con los jóvenes”.

Cabe comentar que la Catedral Metropolitana, uno de los recintos más emblemáticos del país, se convierte nuevamente en el escenario perfecto para difundir el compromiso de la Universidad de las Américas Puebla con las artes, al proyectar la excelencia artística y musical de sus estudiantes. En ese sentido, el Lic. Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP, mencionó que para los artistas que participarán, esta presentación marca un antes y un después en su desarrollo profesional.

Asimismo, mencionó que el programa del Concierto Navideño de este año destaca por incluir una compilación que combina grandes obras del repertorio clásico, villancicos latinoamericanos, un popurrí moderno y piezas icónicas navideñas: “Durante este concierto, el público podrá disfrutar de obras clásicas como la suite Nochebuena de Rimski-Kórsakov, hasta música latinoamericana representada en Por el valle de rosas de Miguel Bernal Jiménez, villancicos populares y contemporáneos como Sleigh Ride y el Popurrí Navideño”, expresó.

También indicó que este programa es posible gracias a la colaboración de cuatro de los Equipos Representativos Culturales de la UDLAP: la Orquesta Symphonia, el Coro de Cámara, Ópera UDLAP y el Ballet Folclórico Zentzontle, así como la inclusión este año de la participación inédita de coros de preparatoria integrados por jóvenes de entre 15 y 18 años seleccionados por su nivel vocal y acompañados por sus docentes. “Estamos creando una tradición en la que también los jóvenes se acerquen más al arte y a la construcción de la sociedad a través de la música”, concluyó Joaquín Cruz.

Temporada de conciertos navideños

Este año, la temporada de Conciertos Navideños UDLAP 2025 llegará a distintas sedes emblemáticas del país en una gira que compartirá el talento artístico de la UDLAP.

Parroquia de San Agustín, Polanco, Ciudad de México: 5 de diciembre, 20:00 h

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México:6 de diciembre, 19:00 h

Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Lomas de Reforma, Ciudad de México: 7 de diciembre, 16:30 h

Catedral Basílica de Puebla: 9 de diciembre, 19:00 h

Catedral de Tlaxcala: 10 de diciembre, 20:00 h

