UDLAP regresa a la Feria Internacional del Libro 2025 de Guadalajara

En este año en el que la Universidad de las Américas Puebla celebra 85 años de su fundación y 55 años de su campus en Puebla, la institución educativa anuncia su regreso a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, uno de los eventos literarios más importantes a nivel internacional, especialmente para el habla hispana, en donde la universidad, a través de su Editorial UDLAP, proyectará su producción académica y literaria.

Es así como en el estand J36 de esta feria, la Editorial UDLAP presentará diversos títulos generados por académicos, científicos, investigadores, artistas, gestores culturales y profesionales de los negocios que son o han sido parte de la historia de la UDLAP, la mejor universidad privada de México.

Adicionalmente, el 4 de diciembre a las 12:30 P.M. se llevará a cabo en el Salón D del área Internacional de la Expo Guadalajara el “Conversatorio Literario” entre la reconocida escritora, la Dra. Ethel Krauze, y el ganador de la primera edición del Premio Nacional del Cuento UDLAP 2025, Enrique Escalona; cuyo texto, “O Kyrios Jeri”, destacó entre más de 600 propuestas ante la selección de un jurado especializado. Cabe comentar que el Premio Nacional del Cuento UDLAP es una iniciativa que nació este 2025 para convertirse en un espacio de creación literaria y fomento de la disciplina en el país.

“Tengo entendido que este sería el premio mejor dotado por un solo cuento en México. Esto es bastante significativo y más cuando es apoyado por una institución educativa tan importante en nuestro país como la UDLAP. Además, tenemos que mencionar que la FIL de Guadalajara será el escenario para dar a conocer este premio y no se puede pedir más; es el mejor ambiente para la lengua española y la decisión es sencillamente genial”, comentó Enrique Escalona.

Por su lado, la Dra. Krauze habló sobre la participación de la UDLAP en Guadalajara y sus diversos esfuerzos para promover la literatura, como el Taller Residencia para jóvenes mexicanos “Bajo la Pirámide” y las conferencias con autores de la universidad llamadas “Dialogar con los que leen”: “La FIL es un lugar icónico para los escritores del mundo. Cuando la Universidad de las Américas Puebla me hizo la invitación, me pareció algo increíble, más viniendo de una universidad, y que la UDLAP esté presente en la feria es un paso más que están dando para estar en consonancia con la literatura y el futuro. Me sumo a los aplausos que la universidad merece por promover con tantas actividades las letras, pues sus esfuerzos no solo son un fomento a la lectura, sino a la iniciativa de construcción de pensamiento a partir de la obra literaria. Es algo fantástico y me parece que es algo verdaderamente único”.

Presentaciones de libros en el estand de la Red Nacional Altexto (Estand F25)

Además de la premiación y conversatorio, la UDLAP enriquecerá la agenda de la FIL con importantes presentaciones editoriales:

Viernes 5 de diciembre , 12:00 h: Se presentarán las obras “El poder y sus contextos” y “La movilidad humana en Puebla”. Experiencias vividas, políticas y posibilidades para el futuro”. En esta presentación se contará con la participación de los académicos de la UDLAP, el Dr. Martin Larsson y la Dra. Alison Lee; así como invitados especiales.

Sábado 6 de diciembre, 13:00 h: Se abordará un tema innovador con la presentación de "Pedagogía en videodanza", a cargo de la Mtra. Ximena Monroy y la Mtra. Paulina Ruiz, ambas egresadas de la Universidad de las Américas Puebla.

La presencia de la UDLAP en la FIL Guadalajara 2025 va más allá de la simple participación; es una contundente declaración de su liderazgo académico y compromiso con la cultura. Con la entrega de su primer Premio Nacional de Cuento como hito central, la UDLAP se reafirma como un actor fundamental en el fomento de la creación literaria y el enriquecimiento del diálogo intelectual en este magno evento, proyectando su visión de excelencia académica más allá de sus aulas.

