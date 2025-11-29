UDLAP, sede de encuentros antropológicos de alto impacto 

Con el objetivo de acercar a sus estudiantes de la Licenciatura en Antropología con expertos en esta materia, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue sede del XVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica y del XXIII Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas, ambos eventos reconocidos como algunos de los más importantes del campo antropológico a nivel internacional.

El programa de estos encuentros estuvo conformado por cinco conferencias magistrales, ocho simposios, cerca de una decena de mesas de ponencias, dos presentaciones de libros, y la oportunidad para los alumnos y asistentes de convivir y aprender de algunos de los profesionales de la antropología más reconocidos de América Latina. Adicionalmente, se realizarán múltiples visitas guiadas a algunos sitios arqueológicos como la Cantona en Puebla, que se encuentra celebrando 30 años de su apertura.

Antes de iniciar la primera conferencia magistral, en la cual se homenajeó la vida y carrera del reconocido antropólogo veracruzano Carlos Serrano Sánchez, la Dra. Laura Romero López, directora Académica del Departamento de Antropología de la UDLAP, destacó que la Universidad de las Américas Puebla es la única universidad privada en el país que imparte esta licenciatura “por ello cuenta con un departamento en la materia de mucha tradición”.

Por su parte, Sara Herrejón estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Antropología de la Universidad de las Américas Puebla, expresó que en la UDLAP este programa académico da un panorama muy amplio de las distintas ramas de la antropología lo que permite al estudiante escoger la que más se adapta a sus gustos y necesidades: “Es importante animarse a estudiar esta carrera porque permite que te vuelvas más empático con las personas, la naturaleza, la cultura y la historia”.

Finalmente, el presidente de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, Víctor Acuña Alonzo, destacó la importancia de que la Universidad de las Américas Puebla se haya sumado al desarrollo de estos eventos, ya que “la ciencia se hace estableciendo comunidad. Además, Cholula es un lugar altamente significativo en la historia de la antropología, por eso era vital llevar a cabo estos eventos aquí, y nada mejor que hacerlo junto a la UDLAP, que también tiene tanto prestigio en esta disciplina”.

Cabe comentar que la inauguración del congreso y el coloquio estuvo a cargo del Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP y que ambos eventos fueron posibles gracias a la colaboración de múltiples instituciones como universidades, secretarías gubernamentales tanto federales como locales, el Instituto Nacional de Antropología (INAH) y su academia de nivel superior, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Es importante resaltar que la UDLAP es una institución académica que promueve e impulsa esta disciplina en México y América Latina, ejemplo de ello es que el pasado mes de octubre, llevaron a cabo la ponencia: “From Insight to Impact: Anthropology and the Crafting of Possible Futures” impartida por la reconocida antropóloga, la Dra. Christina Wsson; esto como parte de la serie de conferencias UDLAP “Retos y oportunidades de la sociedad contemporánea: trazando el camino a seguir”. La larga lista de actividades y la extensa trayectoria de la universidad como epicentro de conocimiento en la materia continúan colocando a la Universidad de las Américas Puebla como un sitio ideal para aprender y enseñar la ciencia especializada en la humanidad.

