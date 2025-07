Estudiantes UDLAP participan en exposición sobre México en Boston

Catorce estudiantes de las Licenciaturas en Animación Digital y Diseño de Información Visual de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participaron con catorce proyectos en la exposición internacional “Images of Mexico. A glimpse into Mexico’s Past and Present”, realizada en Boston, Massachusetts.

Como parte de esta destacada participación, Daniela Romero Tello y Marcelo Arriola Ramírez, ambos estudiantes de la UDLAP de la Licenciatura en Diseño de Información Visual, fueron seleccionados para viajar a Boston, a fin de presentar personalmente sus obras ante la comunidad. “Esta exposición trató de mostrar a México tal cual es, no sólo desde lo estético, sino desde sus problemas sociales y desde lo que nos mueve como estudiantes”, comentó en entrevista, Daniela Romero quien además expresó que esta participación resultó ser muy enriquecedora tanto como experiencia universitaria como para su futuro profesional.

En su turno, Marcelo Arriola compartió que esta experiencia le permitió identificar áreas de crecimiento personal, “recibí muy buen feedback y eso me ayudó a ver en qué tengo que trabajar. Además, me llevo esta experiencia como algo que me sigue motivando a dar todo en los trabajos que hacemos gráficamente hablando”, señaló.

Finalmente, ambos estudiantes coincidieron en que esta experiencia tuvo un fuerte impacto no solo profesional, sino también personal. “Fue la primera vez que estuve en una exposición hablando públicamente sobre mi obra y aprendí que sí puedo expresarme, que sí puedo comunicar todo este proceso creativo y conceptual”, comentó Daniela. Por su parte, Marcelo agregó: “Esta experiencia me motivó a enfocar más mi trabajo hacia el activismo”.

Cabe comentar que esta muestra formó parte de un evento académico cultural organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard (HUMAS) que incluyó un conversatorio con reconocidos activistas y académicos mexicanos y que tuvo como eje central una exposición donde se mostraron 35 carteles creados por estudiantes de diseño de tres universidades mexicanas. Las piezas mostradas por los participantes exploraron problemáticas sociales y políticas urgentes en México, expresadas a través de un lenguaje visual contundente.

Particularmente, las obras presentadas por Daniela Romero Tello y Marcelo Arriola Ramírez, abordaron temas significativos. Con las faldas bien puestas, de Daniela Romero, denuncia la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas al tiempo que resignifica su fuerza y resistencia a través de una potente imagen visual. Mientras que, Señorita Liberty, de Marcelo Arriola, combina elementos de la cultura mexicana y estadounidense para reflexionar sobre la identidad migrante, rindiendo homenaje a la cultura chicana y sus luchas.

Es importante destacar que el talento de la UDLAP no sólo fue reconocido en esta muestra, sino también en otras actividades futuras, pues Gloria Aurora Lastra Canabal fue elegida para diseñar la imagen oficial del evento mientras que Luciana Vásquez Torres fue seleccionada para realizar la imagen gráfica de otro evento de Harvard.

El resto de los participantes por parte de Diseño de Información Visual fueron: Andrea Romero Rivera, Mónica Romero Sánchez, Mariana García Lázaro y Juan José Bartolo Vázquez. Por parte de Animación Digital participaron Eloisa Lastra Canabal, Nélida Guzmán Hernández, Daniel Medina Coria, Arantza Irigoyen Núñez, Angélica Arciniega López y Karla Ximena Castillo Alvarado. Cabe comentar que los profesores Arturo Córdoba, Mauricio Audirac y Yolanda Moreno fungieron como curadores de la selección que representó a la universidad y brindaron su apoyo para este proyecto.

El siguiente paso de esta exposición es que se exhibirá a partir del 14 de agosto en la Capilla del Arte UDLAP, espacio cultural ubicado en el centro de la Ciudad de Puebla, con el fin de que la comunidad universitaria y la sociedad poblana conozca los 14 proyectos que participaron en la exposición internacional “Images of Mexico. A glimpse into Mexico’s Past and Present”.

Te recomendamos: