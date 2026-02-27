UDLAP inaugura nueva exposición permanente con 15 esculturas

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su Departamento de Patrimonio Artístico y Colección de Arte, inauguró Anfiteatro, una nueva exposición permanente integrada por 15 piezas del artista Heriberto Juárez, pertenecientes a la Colección de Arte UDLAP que, ubicada en la Plaza Atenea en el Jardín de la Fogata, se consolida como un punto donde el movimiento y la reflexión convergen, donde el arte se vive como una experiencia compartida al aire libre.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en compañía del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP, se destacó que este es el primer espacio expositivo permanente de su tipo en la universidad, concebido con la vocación de convertirse en un lugar de encuentro, reflexión y expresión para la comunidad estudiantil.

Ariadna Uribe Martínez, jefa del Área de Patrimonio Artístico y Colección de Arte UDLAP, señaló que Anfiteatro es un espacio que invita a mirar la escultura de una manera distinta, “no como un objeto estático, sino como un cuerpo que dialoga con el tiempo, con la luz y con quienes lo observan. Esta exposición nos permite contemplar de una forma única la materialidad de las obras del artista Heriberto Juárez, revelando la complejidad y la belleza estructural de cada pieza, y al mismo tiempo mostrando su capacidad para transformar el espacio que rodea”.

Por su parte, Emilio Padilla Colín, coordinador de Gestión Artística y Cultural, destacó que este proyecto se constituye como un espacio de diálogo entre el patrimonio resguardado a través de la Colección de Arte UDLAP y la sensibilidad del arte en sí mismo: “creemos firmemente que la creación de estos espacios no sólo promueve el crecimiento, fortalecimiento y fusión de las artes en nuestra alma mater, sino que busca descentralizar nuestras actividades expositivas y artísticas, llevando el arte al espacio público para que toda nuestra comunidad universitaria goce de la riqueza, diversidad y esplendor de las piezas de la Colección de Arte UDLAP”.

Al concebirse como un espacio de arte y expresión viviente, la inauguración contó con una intervención escénica a cargo de la bailarina Valeria Alastra Pérez, estudiante de la Licenciatura en Danza e integrante del Equipo Representativo Cultural Danza UDLAP, quien presentó una performance acompañada por Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales, al piano.

Durante el primer recorrido por el espacio, Karla Isabel López Pérez, coordinadora de Museografía y Conservación de la Colección de Arte UDLAP, explicó que Heriberto Juárez es uno de los artistas más representativos del acervo institucional, cuyas obras se encuentran distribuidas en distintos puntos del campus. Asimismo, detalló que su iconografía se caracteriza por una profunda exploración de figuras antropomorfas e isomorfas en las que predominan el cuerpo humano, las palomas, los toros y los caballos, elementos que pueden apreciarse en el nuevo espacio escultórico.

Con Anfiteatro, la UDLAP reafirma su compromiso con la preservación, difusión y activación de su patrimonio artístico, invitando a la comunidad universitaria y al público en general a visitar esta exposición permanente y vivir el campus como un museo al aire libre, donde el arte dialoga de manera constante con la naturaleza, la vida universitaria y la excelencia académica.

