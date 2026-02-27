BUAP visibiliza investigaciones de mujeres con exposición colectiva

Del 5 de marzo al 25 de mayo, la Galería de la Casa de las Culturas Contemporáneas albergará la exposición colectiva “Mujeres que Investigan Mujeres“, una iniciativa que busca visibilizar las investigaciones desarrolladas por estudiantes de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.

La muestra reúne trabajos de las alumnas de los posgrados en Sociología y Ciencias del Lenguaje y propone una reflexión sobre el papel de las mujeres como sujetos de investigación y productoras de conocimiento.

A través de materiales derivados de sus procesos investigativos, como bitácoras, archivos, fotografías, registros de campo y otros dispositivos visuales, las participantes comparten metodologías, hallazgos y preguntas abiertas de su trabajo académico.

Además de la exposición, se desarrollará un programa paralelo de actividades públicas que incluirá conversatorios y encuentros académicos.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, en la Galería de la Casa de las Culturas Contemporáneas, ubicada en calle 2 Norte 1006, Colonia Centro Histórico. Para mayor información, se puede consultar la página electrónica www.icsyh.com y las redes sociales del instituto.

