Ejecutan a dos hombres tras ataque en miscelánea de Tehuacán

Un ataque armado registrado la noche del 17 de abril en la colonia México Sur, en el municipio de Tehuacán, Puebla, dejó como saldo dos hombres muertos, uno en el lugar de los hechos y otro más que falleció horas después en el Hospital General, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho ocurrió alrededor de las 22:10 horas sobre la calle Morelos, a la altura del número 3426, frente a un establecimiento identificado como “Miscelánea América”, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al arribo de policías municipales y paramédicos de Cruz Roja, se confirmó la presencia de un hombre sin vida y otro más lesionado.

Personal de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, con sede en Tehuacán, realizó el levantamiento del cadáver de quien fue identificado como Jesús Francisco “R”, de 30 años de edad, quien presentaba diversas heridas por proyectil de arma de fuego, entre ellas impactos en la mano izquierda y en la parte posterior del cuello.

Durante las diligencias periciales, se localizaron en la escena al menos 17 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y dos más calibre 5.7 milímetros, además de un fragmento metálico y una ojiva, lo que evidencia la magnitud del ataque armado. El cuerpo fue hallado al interior del inmueble, en posición decúbito dorsal.

El lugar fue asegurado por las autoridades ministeriales tras concluir las primeras investigaciones, quedando bajo resguardo para continuar con las indagatorias correspondientes.

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Horas más tarde, mientras se desarrollaban las diligencias, autoridades fueron notificadas del fallecimiento de una segunda víctima relacionada con el mismo hecho. Se trató de Francisco Joel “H”, de 44 años de edad, quien había sido trasladado con vida al Hospital General de Tehuacán, pero murió a consecuencia de múltiples heridas por arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, el hombre presentaba al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo abdomen, hombro, pómulo y región occipital, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

El levantamiento del segundo cuerpo se realizó en el área de patología del nosocomio durante la madrugada del 18 de abril, siendo trasladado posteriormente al anfiteatro para la necropsia de ley.

Ambas víctimas fueron reconocidas por sus familiares en el lugar de los hechos y en el hospital, respectivamente. Hasta el momento, la FGE mantiene abierta la carpeta de investigación bajo la clasificación de homicidio doloso y se tiene identificado a un probable responsable, aunque no se ha informado sobre su detención.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen, así como para determinar si el ataque estuvo dirigido o si existen más personas involucradas en este doble homicidio.

Editor: César A. García

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