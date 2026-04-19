Buscan garantizar autonomía de personas con discapacidad en Puebla

Con el objetivo de avanzar hacia una legislación más justa, incluyente y con perspectiva de derechos humanos, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado, para reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y eliminar figuras legales que por años han limitado su autonomía.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que esta propuesta plantea un cambio de fondo en la forma en que el Estado reconoce, protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, pues la iniciativa busca armonizar la legislación poblana con la Constitución, los tratados internacionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La legisladora destacó que, con esta propuesta, se pretende que Puebla avance hacia un modelo legal más humano, accesible y respetuoso de la dignidad de las personas, dejando atrás esquemas que durante años limitaron su autonomía y su derecho a decidir.

Expuso que la reforma propone eliminar el estado de interdicción y cualquier disposición que permita restringir el ejercicio de derechos civiles por motivos de discapacidad, diagnósticos médicos o condiciones de salud mental, al considerar que estos esquemas responden a un modelo legal ya superado y contrario a la dignidad humana.

En su lugar, se plantea la creación de un Sistema de Apoyos y Salvaguardas, que permita a las personas contar con acompañamiento para la comunicación, la comprensión de actos jurídicos y la toma de decisiones personales, familiares, patrimoniales o de salud, siempre bajo un principio central: los apoyos no sustituyen la voluntad de la persona, sino que la hacen posible.

La propuesta también incorpora medidas concretas para garantizar accesibilidad en los procesos judiciales, como información en formatos accesibles, lectura fácil, intérpretes, ajustes razonables, asistencia jurídica adecuada y mecanismos de participación efectiva, con el objetivo de que ninguna persona quede excluida de decisiones que impactan directamente en su vida.

Soledad Amieva refrendó su compromiso con una agenda legislativa centrada en la inclusión, la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de derechos, para avanzar hacia un Puebla más justo, accesible y verdaderamente incluyente.

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