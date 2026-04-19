Caen dos hombres por presunta posesión de droga en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Municipio de Cuautlancingo informa que, durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de esta corporación detectaron, en la intersección de la calle Manzanas y calle del Trabajo, en la Junta Auxiliar Sanctorum, a dos masculinos y una femenina que se encontraban agrediéndose verbal y físicamente en la vía pública, alterando el orden y la tranquilidad social.

En atención a estos hechos, los elementos procedieron a su intervención por la probable comisión de una falta administrativa. Durante la inspección preventiva, realizada conforme a los protocolos establecidos, se localizaron entre las pertenencias de los masculinos dos envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como “cristal”.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la detención de quienes se identificaron como Cristian Julián “N” y Johan “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, junto con los indicios asegurados.

La puesta a disposición quedó registrada bajo la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FEIDAI/CUAUTLANCINGO-C5-I/002947/2026.

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