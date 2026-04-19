Capturan a “El Bukanas”, líder huachicolero de Puebla y Veracruz

A más de dos meses de un operativo fallido, un nuevo despliegue fue implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la captura de Roberto de Los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, operador y objetivo prioritario por su puesto de poder en el mundo criminal de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

El reporte oficial de la SSP expone que este operativo tuvo lugar en la comunidad de Tres Cabezas, en Chignahuapan, donde el capo del huachicol que aterrorizó el Triángulo Rojo, la Sierra Norte de Puebla, comunidades de Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, fue capturado junto a seis miembros de su banda delictiva, quienes en su mayoría cuentan con antecedentes penales y órdenes de aprehensión por diferentes delitos.

Es importante señalar que, en el caso de “El Bukanas”, si bien era un objetivo prioritario buscado por su posición de poder y mando en la delincuencia, también contaba con una orden de aprehensión por homicidio; mientras tanto, Gerardo N., también capturado en este proceso, tenía una orden de aprehensión por lesiones y robo, además de que tiene antecedentes por delitos contra la salud. En tanto, el resto de implicados detenidos corresponde a Saúl N., alias “El Fósil”, quien cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego; Efrén N., alias “El Marañón”, con antecedentes por violación a la ley general de población; Juan Antonio N., alias “Charo”, así como Favián N. y Juan Carlos N.

Además del hallazgo de estos sujetos, las autoridades lograron asegurar un arsenal que consistía en dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Mossberg, dos pistolas calibre 9 mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta GMC con placas del estado de Tamaulipas.

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Por ende, las autoridades exponen que este operativo y sus resultados son de alto impacto para la seguridad no solo de Puebla, pues la presencia de esta agrupación en diferentes comunidades estaría ligada a delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios.

Hay que recordar que Roberto ya había logrado evadir a las autoridades este 2026, tras un ejercicio similar realizado el pasado 15 de febrero en la comunidad de El Paredón. “El Bukanas” logró escapar de su escondite antes de que las autoridades lo capturaran, dejando a su paso un arsenal de armas de alto calibre y vehículos.

Según los reportes extraoficiales, el hombre de 46 años de edad por quien existía una recompensa de captura de 350 mil pesos, prolongó su detención por 10 años, gracias a los nexos que presuntamente tenía con personas dentro de diferentes dependencias de seguridad. Incluso, hay que mencionar que el propio Roberto inició su vida delictiva cuando formaba parte de la Policía Municipal en su natal Azumbilla, Veracruz. La escalada de este sujeto se dio al ser mando superior y en Maltrata, donde ya comenzaba a realizar conexiones delictivas con localidades de Puebla debido a su cercanía e importancia como ruta de transporte de hidrocarburo.

El gran salto a “las grandes ligas del crimen” lo dio en 2015 al enlistarse con el grupo de “Sangre Zeta Nueva”, formada por los exmiembros del cartel de Los Zetas y cuyas operaciones habría encabezado “El Bukanas” en Puebla con el robo a transporte de carga, huachicol, narcomenudeo, extorsión y otros ilícitos de violencia como desaparición forzada y homicidios, que lo pusieron en la mira de las autoridades interestatales y federales hasta el día de hoy.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Trasciende este fin de semana la presunta detención por parte de autoridades estatales y federales de Roberto de Los Santos alias “El Bukanas”, líder criminal de un grupo dedicados al huachicol en los estados de #Puebla, #Tlaxcala y #Veracruz.



"El Bukanas", quien… pic.twitter.com/kJhMo8wvvY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 19, 2026

Editor: César A. García

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