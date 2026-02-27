Inician acciones contra exfuncionarios ligados a Amanda Gómez

La Unidad Técnica de la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de exservidores públicos que colaboraron en la gestión de Amanda Gómez Nava, por presuntas anomalías financieras.

La secretaria de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE en el Congreso de Puebla, Norma Pimentel Méndez, reveló que ya analizan las sanciones que podrían imponerse a las personas involucradas.

En entrevista este viernes, indicó que la Unidad Técnica hizo entrega del informe que contiene las irregularidades cometidas cuando Amanda Gómez fungió como auditora superior.

Entre estas, se encuentra la compra de una camioneta blindada de más de 2.8 millones de pesos, así como la contratación de servicios de banquetes por casi un millón.

La diputada del Partido Verde que, tras llevar a cabo las indagatorias correspondientes, determinó iniciar con los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Te puede interesar: Proponen reforma para blindar seguridad en bares con cámaras de seguridad

Aunque no reveló el número de personas sujetas a los procedimientos ni las faltas que se les atribuyen, previó que se impondrán sanciones.

En ese sentido, indicó que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) analiza si las faltas cometidas fueron graves o no graves.

A partir de eso se impondrán las sanciones pertinentes, que pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Además, la legisladora dejó abierta la posibilidad de que se interpongan denuncias penales en contra de los exservidores públicos, en casos de resultar procedente.

Editor: César A. García

Te recomendamos: