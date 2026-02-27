Apoyarán reubicación de familia tras doble feminicidio en Pantepec

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración apoyará la reubicación de familiares de Juana y Evelyn, abuela y nieta, víctimas de feminicidio en el municipio de Pantepec.

En entrevista, el mandatario informó que recibió a la hija de Juana, a quien garantizó respaldo total por parte del Gobierno del Estado, especialmente ante el temor que enfrenta la familia tras el crimen.

Destacó que uno de los principales compromisos es apoyar la reubicación de los familiares, quienes han manifestado que no desean permanecer en la comunidad de Mecapalapa por razones de seguridad.

“A la hija la recibí hoy, estamos dando atención, son de Mecapalapa. Hoy los recibí y los vamos a ayudar porque ya no quieren quedarse en Mecapalapa; les vamos a ayudar en todo”, declaró.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que las instancias correspondientes ya avanzan en las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables; al tiempo, reiteró que en este caso no habrá impunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, Juana Francisca, de 58 años, y su nieta Evelyn, de 13, fueron asesinadas presuntamente a machetazos en la localidad de Mecapalapa.

Sus cuerpos fueron hallados el viernes 20 de febrero; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han detallado el móvil del crimen.

