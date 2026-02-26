Proponen oficialmente crear Universidad del Arte y la Cultura en Puebla

Con el objetivo de convertir al estado en un referente nacional de formación artística, el gobernador Alejandro Armenta Mier propuso oficialmente la creación de la Universidad de la Creación del Arte y la Cultura (UCAC).

Este nuevo Organismo Público Descentralizado (OPD) nace para profesionalizar las disciplinas creativas y garantizar que el acceso a las bellas artes sea un derecho efectivo para las y los jóvenes poblanos.

De acuerdo con la iniciativa enviada al Congreso de Puebla por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, contará con Licenciaturas y Posgrados en disciplinas como música, arquitectura, artes plásticas, danza y artes dramáticas.

Tal vez te interese: Museo del Barroco sin cambios para Universidad de las Bellas Artes: Armenta

También habrá un Bachillerato Técnico Especializado en bellas artes, permitiendo que los jóvenes inicien su formación profesional desde temprana edad. Así como Educación Continua y programas de actualización para artistas en activo.

La sede principal de la universidad se ubicará en la zona metropolitana de Puebla, aunque el decreto faculta a la institución para abrir unidades y oficinas en otros municipios del estado, asegurando que la cultura llegue a todas las regiones.

La máxima autoridad de la universidad será un Consejo Directivo, presidido de forma honoraria por el gobernador del estado.

Este consejo integrará a los titulares de las Secretarías de Educación, Arte y Cultura, y Planeación y Finanzas, además de contar con la participación de tres miembros distinguidos de la comunidad cultural y artística de Puebla.

La universidad operará bajo principios de interculturalidad, plurietnicidad y sustentabilidad, buscando que la creación artística sea un motor de bienestar social y desarrollo económico vinculado a las industrias creativas.

¿Cuándo inicia actividades?

El decreto establece que la UCAC deberá iniciar la impartición de clases de sus planes de estudio principales a partir del Ciclo Escolar 2026-2027.

No obstante, de manera previa, la institución podrá comenzar con cursos de inducción, posgrados y programas de formación técnica superior.

Además, contempla un sistema de becas y proyectos de cooperación con comunidades indígenas y afromexicanas.

La institución está facultada para expedir títulos, certificados y grados académicos con reconocimiento oficial.

Te recomendamos: