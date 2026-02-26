Puebla capital lanza reciclatón “Canchas X Latas” en el CENHCH

En el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla que encabeza Ricardo Zayas, puso en marcha el primer reciclatón del programa Canchas X Latas.

Estudiantes, docentes y comunidad escolar se sumaron con entusiasmo llevando latas, tapas, envases de tetrapack y pet, materiales que fueron recolectados y almacenados con el apoyo de la Fundación Green Carson.

Esta jornada representa mucho más que una colecta, es el compromiso compartido para rehabilitar dos canchas en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya y dignificar los espacios deportivos de la capital.

Con estas acciones, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso de seguir trabajando conjuntamente gobierno, iniciativa privada y ciudadanía para transformar residuos en oportunidades y fortalecer el deporte en Puebla.

