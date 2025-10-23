Puebla mantendrá ciudad limpia y oferta turística para el Mundial 2026

Debido a que el estadio Cuauhtémoc será sede del Mundial 2026, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, informó que el Ayuntamiento de Puebla se encargará de mantener la ciudad limpia, ordenada e iluminada y de la oferta de atractivos turísticos.

En entrevista, el funcionario adelantó que el gobierno municipal buscará que empresarios del sector hotelero y restaurantero ofrezcan “nuevas experiencias” para los visitantes.

“Para que estemos listos no solo con una oferta moderna, sino para que haya nuevas experiencias turísticas para todo aquel que nos visita, aprovechando la cantidad de visitantes”, declaró.

Oropeza Casas mencionó que será hasta que se confirmen estas actividades con los organizadores cuando se den a conocer. Recordó que le corresponde al gobierno estatal anunciar inversiones a la infraestructura del llamado “Coloso de Maravillas”.

Hay que recordar que el estadio Cuauhtémoc recibió el aval de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para albergar entrenamientos de selecciones durante el Mundial 2026.

