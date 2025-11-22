OOSL efectua jornada integral de limpieza en Santa Margarita

En cumplimiento de la instrucción del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios dignos para todas y todos, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) llevó a cabo una jornada integral de limpieza, chapeo y barrido en la colonia Santa Margarita, beneficiando directamente a vecinas y vecinos de la zona.

Durante esta jornada, personal operativo del OOSL realizó trabajos de retiro de maleza, poda, barrido manual y mecánico, así como limpieza de camellones, banquetas y áreas comunes, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y garantizar entornos más seguros.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano que el Gobierno de la Ciudad impulsa a través del Organismo, con el propósito de fortalecer la cultura de la limpieza, recuperar espacios públicos y fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno.

Se invita a la ciudadanía a mantener limpias sus calles, evitar la disposición inadecuada de residuos y reportar puntos de acumulación a través de los canales oficiales, refrendando el compromiso del Gobierno de la Ciudad por la construcción de una capital en orden.

