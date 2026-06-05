IBERO Puebla renueva puestos de liderazgo institucional

La IBERO Puebla se congratula de recibir a nuevos directores, coordinadores y abogado general en este nuevo ciclo. La comunidad de la Universidad se hizo presente en la ceremonia de nombramientos, en la que las y los nuevos colaboradores dirigieron mensajes para recibir una nueva encomienda.

La Dirección General Académica da la bienvenida al Dr. José Alberto Lara Pulido; la Dirección del Departamento de Humanidades recibe al Mtro. Roberto Alonso Muñoz; la Dirección de la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe, SJ estará a cargo del Dr. Dante Aragón Moreno; y la Dirección de Servicios Escolares tendrá a la cabeza al Lic. Oscar Enciso Caballero.

De igual manera, la Dirección de Atracción y Posicionamiento Estratégico (DAPE) estará a cargo de la Mtra. Alejandra Durán Guerrero; la Dirección del Centro de Formación y Acompañamiento para el Desarrollo Integral (CFADI) será liderada por la Mtra. María de los Ángeles Díaz Rodríguez; y la Abogacía General recibe al Lic. Bernardo Sánchez Flores. Por su parte, la Mtra. Alejandra Alpuche Vélez fue ratificada como coordinadora general de Preparatorias IBERO.

La trayectoria de sus respectivos antecesores fue celebrada por la Comunidad Universitaria: la Dra. Lilia Vélez Iglesias, la Mtra. Ana Lidya Flores Marín, el Mtro. Noé Castillo Alarcón, la Mtra. Graciela Rojas González, el Mtro. Arturo González González, SJ, la Mtra. Mónica Ayala Flores y la Mtra. Perla Gómez Pulido recibióun reconocimiento y un sentido aplauso que llenó el Auditorio Papa Francisco.

El Dr. Alejandro E. Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, remarcó con emoción el significado profundo de este relevo, que es la muestra de que la institución está en constante actualización, y que se preocupa por realizar un trabajo de autoevaluación para responder a los clamores de los tiempos.

“El cambio en las universidades es condición de posibilidad para la renovación continua en un mundo acelerado como el nuestro”. Dr. Alejandro E. Guevara

“Hoy se nos convoca con doble motivo; por un lado, el agradecimiento sincero y profundo a quienes en los últimos años dirigieron áreas estratégicas de la Universidad y cuyo plazo ha llegado a su fin. Por otro, la bienvenida y nombramiento de los nuevos y nuevas directoras que han asumido o están por asumir una nueva encomienda”, expresó el titular de la Rectoría, quien calificó este momento como un acto de “reconocimiento y gratitud plena, pero también de renovación y esperanza”.

El Dr. Guevara Sanginés también compartió una encomienda a quienes se unen de manera fraterna a la Comunidad IBERO Puebla: “Aprovechar la oportunidad de renovar las perspectivas, enriquecer el diálogo institucional y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante los retos de un entorno que es cada vez más dinámico y exigente”.

Este momento también se vio marcado por las palabras de quienes hoy comparten la misión humana y verdadera de que mejorar el mundo es posible. El Dr. José Alberto Lara, quien se une a la Comunidad IBERO Puebla por primera vez, habló de cómo la pedagogía jesuita lo “transformó desde adentro”. Aseguró que busca hacer ese mismo cambio profundo en este nuevo llamado para la formación de “hombres y mujeres profesionales, libres, conscientes, competentes y comprometidos para y con los demás”.

Su propuesta de trabajo se basa en cuatro ejes fundamentales que pasan por la escucha, la estrategia, la ejecución y la evaluación, y dan continuidad con el monitoreo. “Son épocas que requieren adaptación. No tengo todas las respuestas en este momento y dudo que ninguno de nosotros aquí las tengamos, pero como primer paso, quiero que aceptemos lo que se avecina para después plantear acciones pertinentes que nos lleven a un mejor estado”, explicó.

La Mtra. Alejandra Alpuche Vélez ha adoptado y abrazado la misión de la Universidad Jesuita desde sus años formativos en la institución hasta hoy, que es ratificada como coordinadora general de las Preparatorias IBERO Puebla y Tlaxcala. Desde su visión integral, cercana y compasiva de la educación, afirmó que ante los tiempos convulsos de hoy es necesario “asumir un compromiso desde el servicio”.

“Considerando que en 2027 las Prepas IBERO cumplen 20 años de su nacimiento, la transformación más bien hace referencia a momentos de consolidación y, por lo tanto, crecimiento”, dijo Alpuche Vélez, quien fue recibida con la misma fraternidad y calidez que las y los siguientes líderes decisivos de la Universidad Jesuita.

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