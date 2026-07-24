Medio Ambiente explica tala de árboles en Bosques de San Sebastián

El derribo de cuatro árboles en Bosques de San Sebastián fue autorizado por una solicitud de Movilidad e Infraestructura para un proyecto en el que buscan mayor seguridad para peatones, el cual está detenido, afirmó el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez.

En entrevista, admitió que en un inicio fue a solicitud de un privado, el cual también autorizó y, posterior a ello, se realizó un dictamen en el que se determinó derribar seis ejemplares; sin embargo, solo derribaron cuatro ante la negativa de los vecinos.

Debido a la inconformidad de un grupo de vecinos, las autoridades municipales mantienen diálogo con ellos para socializar el proyecto.

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Hay que recordar que a inicios de junio, vecinos denunciaron que una empresa taló cuatro árboles con todo y los nidos de aves que quedaron sin vida en el suelo.

De acuerdo con las primeras quejas, la empresa buscaba derribarlos, ya que le estorbaban para la maniobra de camiones y tráilers que llegaban a la bodega de la zona.

Los mismos colonos exhibieron inconsistencias en el permiso otorgado por la dependencia municipal en la que se indicaba que era una zona privada, cuando se trataba de un camellón.

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Edito: César A. García

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