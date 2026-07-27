Fallece “Doctor Muerte”, anatomista que exponía cuerpos

El médico alemán Gunther von Hagens, conocido internacionalmente como el “Doctor Muerte” por sus exposiciones de cuerpos humanos preservados mediante la técnica de la plastinación, falleció a los 80 años, informó su familia a través de un comunicado.

Von Hagens alcanzó fama mundial al desarrollar la plastinación, un procedimiento que reemplaza líquidos y grasas del cuerpo por materiales sintéticos para conservar órganos y cadáveres. Utilizó esta técnica en la exposición Body Worlds, donde mostraba la anatomía humana con fines educativos y científicos.

Las exhibiciones recorrieron países de todo el mundo y fueron visitadas por millones de personas. Sin embargo, también despertaron críticas por el uso de restos humanos, mientras diversos sectores cuestionaban los aspectos éticos de las muestras y el origen de algunos cuerpos utilizados en ellas.

Te puede interesar: MrBeast dona 6.5 mdd para combatir el cáncer pediátrico

El anatomista defendió en múltiples ocasiones su trabajo al asegurar que todas las personas exhibidas habían autorizado en vida la donación de sus cuerpos. Además, sostuvo que el objetivo principal de sus exposiciones era acercar al público al conocimiento del cuerpo humano.

En los últimos años, Gunther von Hagens enfrentó la enfermedad de Parkinson, padecimiento que hizo público mientras continuaba involucrado en sus proyectos. Mantuvo su postura de que la educación científica debía estar al alcance de la población mediante este tipo de exhibiciones.

Editor: Diego González

Te recomendamos: