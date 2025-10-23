Refuerzan seguridad para la temporada de Día de Muertos en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, puso en marcha el Operativo de Seguridad para la temporada de Día de Muertos, con el propósito de garantizar la tranquilidad de productores, comerciantes, visitantes y familias locales durante una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

Ariadna Ayala destacó que la seguridad es la prioridad número uno en su administración, y subrayó el orgullo de Atlixco por ser líder nacional en la producción de flor de cempasúchil y terciopelo, con un crecimiento de 450 a 480 hectáreas cultivadas este año.

“Agradecemos el respaldo del Gobierno Federal y Estatal; su apoyo fortalece nuestra estrategia y nos permite trabajar unidos por la seguridad de Atlixco”, señaló la presidenta Ariadna Ayala.

El operativo incluye módulos itinerantes de vigilancia y monitoreo, además de patrullajes en las principales vialidades y zonas de comercialización de flor.

Con estas acciones, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la seguridad, el campo y la preservación de las tradiciones que fortalecen el corazón de Atlixco.

