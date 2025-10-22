“La Catrina Alfarero” homenajea la tradición alfarera en Atlixco

En el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas, impulsado por la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, se presenta “La Catrina Alfarero”, una obra que rinde homenaje a la milenaria tradición alfarera de México y al talento artesanal que da forma a nuestra identidad cultural.

Su creador, Víctor Hugo Poblano Ponce, destacado artista plástico atlixquense, ha dejado huella con sus murales y esculturas monumentales, especialmente en el cerro de San Miguel. Participa por cuarto año consecutivo en el Festival Valle de Catrinas, bajo el impulso de la administración que encabeza Ariadna Ayala, presentando obras emblemáticas como “El Diablito de San Miguel” y “El Centauro del Norte”, la escultura más grande del evento.

Fiel defensor del arte público y gratuito, Poblano Ponce coincide con la visión de la presidenta Ariadna Ayala, quien promueve espacios donde el arte y la cultura sean accesibles para todos. Con su apoyo, el Festival Valle de Catrinas continúa consolidándose como una vitrina del talento local y un referente nacional del arte monumental.

