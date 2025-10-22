Texmelucan inicia la barda perimetral en Unidad Habitacional Góndola

Con la finalidad de impulsar el bienestar y la transformación de San Martín Texmelucan, el gobierno municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de las secretarías de Bienestar Social y de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, dieron banderazo de inicio de obra de la barda perimetral de la Unidad Habitacional Góndola como parte del programa de obra comunitaria del Gobierno del Estado “Por Amor a Puebla”.

Con la construcción de la barda perimetral de una longitud de 237 metros, se beneficiará a más de 500 habitantes del lugar, con esta acción se busca generar un entorno tranquilo y seguro para las familias.

En su intervención, el secretario de Bienestar Social, Noe de Jesús Ramírez, agradeció a los habitantes la participación y disposición para poder efectuar obras para el bienestar de las familias texmeluquenses y reiteró el compromiso de seguir trabajando para la comunidad.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas de Texmelucan, José Jaime Sánchez Cuevas, señaló que se estará supervisando el avance de la obra para su ejecución atendiendo la encomienda del Presidente Juan Manuel Alonso para seguir construyendo el futuro de Texmelucan.

